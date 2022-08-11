انت الان تتابع خبر إحباط عملية لتهريب المشتقات النفطية في بغداد - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "قوة من اللواء الرابع الفرقة الأولى شرطة اتحادية بالاشتراك مع مفارز استخبارات اللواء التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات ومفرزة من الأمن الوطني، تمكنت من ضبط 3 صهاريج وإلقاء القبض على ‏سائقيها تحمل مادة النفط الأسود معدة للتهريب وبسعة (٣٦٠٠٠/لتر) بدون أوراق رسمية ‏وثبوتية في منطقة "بسماية".



وأشار البيان إلى أنه "تم تسليم المتهمين مع العجلات اصولياً الى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية ‏اللازمة بحقهم".‏