شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت بالجملة في تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة بورنموث في الدوري الإنجليزي 20222/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - من المقرر أن يقع مانشستر سيتي في مواجهة سهلة أمام بورنموث الذي يقع ضيفًا عليه ضمن منافسات الجولة الثانية من أحداث الدوري الإنجليزي الممتاز في نسخته الجديدة 2022/2023، وذلك في غضون الأيام القليلة المقبلة.

تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث والقنوات الناقلة

من المقرر أن تقام المباراة مساء السبت القادم الموافق 13 من شهر أغسطس الجاري، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وبورنموث السبت الدوري الإنجليزي

تنقل شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية أحداث اللقاء المرتقب بين الطرفين بشكل حصري في الشرق الأوسط والقارة الإفريقية السمراء.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمباراة بورنموث السبت في البريميرليج 2022/2023

من المتوقع أن يدخل السيتي في عقر داره أمام بورنموث بالتشكيل التالي:-

في حراسة المرمى: إيدرسون.

وفي خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياس، ناثان آكي، جواو كانسيلو.

خط الوسط: جوندوجان، رودري، كيفين دي بروين.

وفي خط الهجوم: فيل فودين، إيرلينج هالاند، جريليش.

كيف يدخل مانشستر سيتي إلى مباراة السبت أمام بورنموث؟

يدخل السماوي إلى مجريات اللقاء القادم أمام بورنموث بفوز مثير حققه في أولى جولات البريميرليج أمام وست هام بثنائية نظيفة.

كيف يدخل بورثموت إلى مباراة السبت أمام مانشستر سيتي؟

يدخل بورثموت إلى مباراة مانشستر سيتي بعد أن اقتنص ثلاث نقاط ثمينة بفوزه على كتيبة ستيفين جيرارد " أستون فيلا" في أولى جولات الدوري الإنجليزي بهدفين مقابل لا شيء.