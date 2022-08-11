شكرا لقرائتكم خبر عن الموعد والمنافس والتشكيل المتوقع.. كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول القادمة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق الكرة المستديرة في جميع أنحاء العالم عن موعد مباراة ليفربول القادمة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023، والقنوات الناقلة لأحداث اللقاء المرتقب المرتقب المقررأن يقام في غضون الأيام القليلة القادمة.

ومن المقرر أن يقع ليفربول في مواجهة قوية مع كريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الأنفيلد.

تعرف على موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الإثنين القادم الموافق 15 من شهر أغسطس الجاري، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي 2022/2023

تنقل شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية أحداث اللقاء المرتقب بين الريدز وكريستال بالاس، على أن تُذاع المباراة تحديدًا عبر قناة beIN sports 1 HD.

تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة كريستال بالاس الإثنين في الدوري الإنجليزي 2022/2023

من المتوقع أن يدخل وصيف البريميرليج 2021/2022 بالتشكيل التالي أمام الضيوف:-

في حراسة المرمى: أليسون.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، جويل ماتيب، أندرو روبرستون.

خط الوسط: فابينيو، جوردان هيندرسون، هارفي إيليوت.

خط الهجوم: لويس دياز، داروين نونيز، محمد صلاح.

كيف يدخل ليفربول إلى أحداث مباراة الإثنين أمام كريستال بالاس؟

يدخل الريدز إلى مجريات اللقاء بتعادل ثمين حققه أمام فولهام في الجولة الأولى، بواقع هدفين لكل منهما.

كيف يدخل كريستال بالاس إلى أحداث مباراة الإثنين أمام ليفربول؟

يدخل كريستال بالاس إلى مباراة الإثنين أمام ليفربول، بخسارة في افتتاحية البريميرليج بعد أن حقق عليه آرسنال فوز مثير بهدفين مقابل لا شيئ.

موقف ليفربول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023

تقع كتيبة يورجن كلوب في المركز الـ 12 من جدول ترتيب المسابقة الإنجليزية، برصيد نقطة واحدة فقط لا غير.

موقف كريستال بالاس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي 2022/2023

يحتل كريستيال بالاس المركز الـ 17 من جدول ترتيب البريميرليج في نسخته الجديدة، دون نقاط.