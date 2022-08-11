شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار ليفربول اليوم.. صفقة جديدة على الأبواب وتشامبرلين يصدم كلوب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - انتهى يوم كروي جديد داخل قلعة الأنفيلد، حيث شهد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول العديد من الأحداث اليوم الأربعاء، تأتي أبرزها صدمة لكلوب وصفقة جديدة تقترب.

ويستعرض لكم موقع "السعودية سبورت 365" آخر أخبار ليفربول اليوم الأربعاء الموافق 10 أغسطس الجاري.

صدمة لكلوب بسبب تشامبرلين

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن صدمة قوية لـ يورجن كلوب بسبب فترة غياب أليكس أوكسلايد تشامبرلين.

وبحسب شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، فإنه ليس من المتوقع أن يعود تشامبرلين إلى الملاعب في وقت مبكر، وقد تكون فترة غيابه تصل لمدة شهرين آخرين.

صفقة جديدة على رادار ليفربول

ودخل مسئولو ليفربول في مفاوضات جادة مع بريمي بينو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال الإسباني.

وجهز ليفربول عرضًا رسميًا من أجل مخاطبة فياريال الإسباني لضم لاعبه، قبل انتهاء الميركاتو الصيفي.

وبحسب إذاعة "كاستيلون" الإسبانية، فإن ليفربول يستعد لتقديم عرضًا إلى فياريال من أجل التعاقد مع بينو.

وأوضحت الإذاعة إن ليفربول سيقدم عرضًا يتراوح بين 40 إلى 50 مليون يورو.

أوين يتغنى بمحمد صلاح

أشاد الدولي الإنجليزي، مايكل أوين، أسطورة ليفربول، بالدولي المصري محمد صلاح.



وقال أوين في تصريحات نقلتها شبكة "آنفيلد" البريطانية: "لم أعد متفاجئًا بشأن محمد صلاح، لكنني أعتقد أنني سأكون كاذبًا إذا قال أي شخص إنه توقع تسجيله أكثر من 40 هدفًا في موسمه الأول".

وتابع: "لقد رأيته في تشيلسي، وعندما كان هُناك لم يكن يبدو هدافًا، ولكن بدأ يبدو وكأنه هداف في روما".وواصل: "ولكن أن تأتي وتسجل أكثر من 40 هدفًا في موسمك الأول، ثم تفعل ذلك باستمرار، ذلك جعلني مندهشا تمامًا".

وأوضح: "أنا كنت أعتقد دائمًا أن تسجيل الأهداف أمر غريزي أو شيئ طبيعي، سواء كنت لاعبًا جيدًا أو لا".

وأضاف: "بعد أن شاهدته فكرت أنك كلاعب يُمكنك أن تُحسّن بعض الأشياء، لقد أتقن عدة أشياء وتسديداته أصبحت قوية، لقد أذهلني تحسّنه كثيرًا".

واختتم: "إذا استمر محمد صلاح في هذا المستوى لبضع سنوات أخرى، فسنتحدث عن واحد من أعظم المستويات في التاريخ".