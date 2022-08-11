شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات مستمرة.. كيف قضت مصر على المناطق غير الآمنة ووفرت لهم حياة كريمة؟ (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت الدولة المصرية بشكل كبير في القضاء على المناطق غير الآمنة، والتي كانت تشكل العديد من المخاطر والأضرار على المجتمع المصرى، حيث استطاعت الدولة التعامل مع مشكلة المناطق غير الآمنة بشكل كبير من أجل التخلص منها، من خلال إقامة المشروعات الإسكانية الحديثة للمواطنين، وتوفير السكن الكريم لهم.

وذكر تقرير لمؤسسة ماعت أن الدولة المصرية استطاعت التعامل مع أزمة العشوائيات وما تم بذله من جهود لنقل الأسر من هذه المناطق إلى شقق جاهزة، ومن ثم البدء فى عملية إزالة هذه المناطق غير الآمنة وتجهيزها من جديد بشكل حضارى، وفرحة الأسر بعد الانتقال إلى أماكن حضارية للعيش فيها بدلا من العيش فى العشوائيات، مؤكدين أن الدولة المصرية وفرت لهم السكن الآمن، ويأتي مشروع القضاء على المناطق غير الآمنة من أبرز المشروعات التى حققت فيها الدولة المصرية نجاحا كبيرا.