جامعة الجلالة: منحة كاملة للحاصل على ميدالية ذهبية بنسبة 100% والطالب المتفوق بنسبة 50%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عباس:



قال الدكتور محمد الشناوي القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة الأهلية، إن الجامعات الأهلية تقوم بدور مهم وهي استقبال الطالب المتفوق ومساعدته عن طريق توفير المنح.

وأضاف "الشناوي"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على القناة الأولى، مساء الأربعاء، أن الـ 300 طالب الأوائل بالثانوية العامة يحصلون على منحة كاملة للدراسة في العام الأول، بشرط الحفاظ على معدل التفوق التراكمي للحصول على المنحة بشكل مستمر.

وأوضح أن شروط المنحة وهي الطالب الذي حصل على أكثر من 92% في شعبة العلوم يحصل على منحة بنسبة 50%، بينما في شعبة الرياضة من حصل على أكثر من 90%، يحصل على منحة بـ 50%، و شعبة الأدبي لمن حصل على 85% بمنحة 50%.

وأضاف أن من حصل على ميدالية ذهبية في أى مسابقة دولية يحصل الطالب المتقدم على 100% منحة، ومن حصل على ميدالية فضية يحصل على منحة بنسبة %50، والبرونزية 25%، والمسابقات العربية تكون بمنحة 50% و 25%.

وأشار إلى أن المنحة تكون على المصروفات الدراسية الكاملة، وليس السكن فى الجامعة.