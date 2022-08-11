شكرا لقرائتكم خبر عن 1.7 مليار جنيه دعم الحكومة لـ"النقل العام" بموازنة 22/23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ الدعم الممنوح من الحكومة لهيئة النقل العام "هيئتى نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية، فى موازنة العام المالى الحالى 2022/2023 نحو 1.7 مليار جنيه، وذلك لتوفير خدمة نقل للركاب بأقل من تكلفتها الاقتصادية.

ووفقاً للتقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة ومشروع موزانتها للسنة المالية 22/23، يأتى هذا الدعم المقدم من الحكومة لهيئة النقل العام، بهدف تغطية جانب من العجز الجارى المحقق فى كلا من هيئتى نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية.

وفى سياق متصل، أشار التقرير إلى قيمة الدعم الممنوح لاشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدة ومترو الأنفاق، والتى بلغت 600 مليون جنيه، حيث يمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة لمواجهة الفرق بين قيمة الاشتراك التجارى والقيمة المخفضة المحصلة من طلاب المدارس والجامعات.

يشار إلى أن الدعم المقدم من الحكومة سواء لهيئة النقل العام أو السكك الحديدية ومترو الأنفاق، يأتى فى إطار الدعم والمنح المقدمة للخدمات الاجتماعية بالموازنة الجديدة للعام المالى 2022/2023، بإجمالى تتجاوز قيمته 181 مليار جنيه.