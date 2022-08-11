شكرا لقرائتكم خبر عن 5.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى والقروض الميسرة بموازنة 22/23 لمحدودى الدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت الحكومة فى موازنتها للعام المالى الحالى 2022/2023، نفقات مالية تجاوزت قيمتها 5.2 مليار جنيه لدعم برامج الإسكان الاجتماعى وفوائد القروض الميسرة، وذلك ضمن المخصصات المالية الموجهة لدعم مجالات التنمية بموازنة الدولة هذا العام.

وبحسب التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الخطة العامة للدولة ومشروع وازنتها للسنة المالية 2022/2023، بلغت قيمة المخصصات المالية الموجهة لدعم برامج الإسكان الاجتماعى هذا العام 5 مليارات و30 مليون جنيه، حيث تمثل تلك المخصصات قيمة ما تتحمله الدولة من دعم لمحدودى الدخل من المستفيدين من هذه البرامج.

ومن المقرر أن توجه مخصصات هذا العام لدعم 120 ألف وحدة سكنية ضمن برامج الإسكان الاجتماعى التى تنفذها الدولة.

وبالنسبة لدعم فوائد القروض الميسرة للإسكان الشعبى، خصصت الدولة نحو 266 مليون نيه فى موازنة العام المالى الحالى 2022/2023، بانخفاض قدره نحو 14 مليون جنيه عن مخصصات هذا البند فى العام المالى السابق 2021/2022.

تمثل تلك المخصصات الموجهة لدعم فوائد القروض الميسرة، ما تتحمله الدولة من فروق سعر الفائدة على تلك القروض الخاصة بالإسكان الشعبى للأسر الفقيرة، فضلاً عن، فروق سع الفائدة على أرصدة هذه القروض.