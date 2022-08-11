شكرا لقرائتكم خبر عن مارسيل سمير بصالون "التنسيقية": نمارس دورنا فى البرلمان ولا نعمل فى جزر منعزلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة لها توجه في خلق فرص عمل ومزيد من المشروعات للشباب، مشيرةً إلى أن الدولة تعطي حوافز ضريبية للمشروعات وتسهيلات في الإجراءات، وهناك توجه بتفعيل الشباك الواحد.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الحواري تحت عنوان «ما دور وزارة التموين في مجابهة غلاء الأسعار؟»، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والنائب أكمل نجاتي أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وعضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية.

وأضافت «سمير»: «نحن في حاجة إلى الارتقاء بالمواطن اقتصاديًا عبر معرفة احتياجاته واحتياجات السوق، ومعرفة السلع التي بها نقص لتوافرها بالشكل المطلوب».

وأوضحت نائبة النسيقية أن «هناك حوافز في التشريعات التي أقرها مجلس النواب، ولكن هناك مشكلة في توافر المعلومة وتوفير دراسات الجدوى، وهو ما نعمل عليه بلجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل المجلس».

وتابعت: «البرلمان يعمل على هذا الملف بشكل جاد، ونبحث المعوقات والقضاء على البيروقراطية ومواجهة الأراضي التي يتم تسقيعها لبيعها في المناطق الصناعية»، مؤكدة: «ما بنسكتش على الحاجات دي في البرلمان، بنتابع الموضوع وبنمارس دورنا الرقابي والتشريعي على أكمل وجه».

واختتمت مارسيل سمير: «نحتاج مزيدا من التكامل ومزيدا من المعلومات بين البرلمان والحكومة، لحل المشاكل التي تواجه المشروعات المختلفة؛ لأننا لا نعمل في جزر منعزلة».