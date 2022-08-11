وكيل التربية والتعليم بالسويس يجري جولة لاختيار موقع بناء أول مدرسة قومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس وحسام الدين أحمد:



أجرى عبدالمجيد صقر، محافظ السويس،يصطحب كلًا من محمود الفولي وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، ومحمد عبد الهادي مدير المعاهد القومية، في جولة لاختيار الموقع الذي تقام عليه أول مدرسة قومية بالسويس.

يأتي ذلك ضمن خطة الدولة في الاهتمام بكل أنواع التعليم لتكون ممثلة في كل محافظات الجمهورية، حيث تضع القيادة السياسية محافظة السويس في المكانة التي تليق بها وتاريخها المشرف في التضحية والمقاومة للعدوان.

وأجرى المهندس علي الحراني رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالسويس،معاينة الموقع على الطبيعة وتم رفع مقاساته مساحيًا وتحديده عن طريق مسئولة التخطيط بالمحافظة، حيث تم اختيار قطعة الأرض لإقامة مدرسة قومية في السويس بمنطقة السلام (١) أمام مدرسة جابر الصباح الابتدائية بجوار مدرسة سويز هيلز.