اليوم.. قرارات حكومية عاجلة خلال اجتماع مجلس الوزراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الدولة تعمل على توفير أكبر قدر من استهلاك الغاز الطبيعي، الذي يتم استهلاكه فى تشغيل محطات الكهرباء، وبعد ذلك يتم تصديره، لتوفير عملة صعبة، لتخفيف الضغط على الحكومة.

وأوضح مدبولي، أن الحكومة ستصدر خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس بعض القرارات التنفيذية التي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وقال إن المجلس ناقش الفترة الماضية قضية الكهرباء، وعليه تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتقليل الضغط عن قطاع الكهرباء، منوها بأن الدولة تدعم قطاع الكهرباء بشكل كبير، متابعا: 60% من إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي يوجه إلى قطاع الكهرباء، وبسعر 3 دولار لـ المليون وحدة حرارية.

وأكمل: وضعنا خطة محكمة للتعامل مع الأمر، ويأتي على رأس هذه الخطة ترشيد استهلاك الكهرباء في المباني الحكومية بصورة عامة، وغلق وقطع الكهرباء عن كل المباني الحكومية المستخدمة، فيما عدا بعض الغرف والأماكن ذات الطبيعة الخاصة.

وأعلن إيقاف الإنارة الخارجية لكل المباني الحكومية والميادين العامة، وتخفيض إنارة الشوارع والمحاور الرئيسية.