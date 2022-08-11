بـ 38 كيلو هيروين وحشيش.. مكتب المكافحة يصطاد 4 تجار مخدرات في الإسماعيلية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 3 عناصر إجرامية، بحوزتهم 350 طربة حشيش، و3 كيلو جرام هيروين قبل ترويجهم بمحافظة الإسماعيلية.



وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية، تابعت نشاط عددا من العناصر الإجرامية، تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بدوائر قسمي شرطة أول وثان الإسماعيلية، ومركز شرطة أبوصوير بنطاق محافظة الإسماعيلية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبط عاطلين مقيمين بالإسماعيلية، حال استقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة أبو صوير بالإسماعيلية، وبحوزتهما 350 طربة لمخدر الحشيش وزنت 35 كيلو جراما، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة.

كما تم ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية، وبحوزته 8 أسطوانات لمخدر الهيروين وزنت 2 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتف محمول وميزان حساس.

كما تم ضبط عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية، وبحوزته كيلو جرام لمخدر الهيروين، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهتهم بالمضبوطات، أيدوا ما جاء بالتحريات، فيما قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة، بمليونين و690 ألف جنيه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.