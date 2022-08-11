وزير النقل: مواقف للميكروباصات أسفل الكباري ومناطق انتظار لخدمة الأتوبيس الترددي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، يرافقه اللواء حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وقيادات الهيئة، مشروع التطوير الشامل للطريق حول القاهرة الكبرى.

وتفقد الوزير، المرحلة الاولى من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والتي تم الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة بها والتي تشمل المسافة من المريوطية/المنيب/الأوتوستراد/القاهرة الجديدة /السلام /مسطرد /إسكندرية الزراعي والمسافة من تقاطع المنصورية/طريق الفيوم/تقاطع طريق الواحات بإجمالي طول 76 كم.

وتفقد وزير النقل، خلال جولته أعمال تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع والتي تشمل المسافة من تقاطع الدائري مع الإسكندرية الزراعي وحتى تقاطع الدائري مع الإسكندرية الصحراوي، وقطاعات الإسكندرية الصحراوي /وصلة الواحات والمريوطية /المنصورية باجمالي طول 34 كم.

وتشمل المرحلة الثانية محاور المريوطية والجزائر والمرج وانشاء مطلع ومنزل تقاطع الدائري مع إسماعيلية الزراعي، كما تمت متابعة التقدم في معدلات تنفيذ الطريق الخدمي ( السطحي ) والذي يبلغ عرضه 10 متر حول الطريق الدائري من الخارج والداخل.

ووجه الوزير باستمرار التنسيق مع كافة الجهات المعنية لإزالة كافة التحديات الخاصة بهذا الطريق، وتمت متابعة التقدم في أعمال إنارة الطريق وحيث يتم تركيب أعمدة الهاي ماست وأعمال منظومة النقل الذكي على الطرق ITS والتي تحقيق أعلى معدلات الأمان والسلامة على الطريق.

وتابع الوزير، التقدم في معدلات تنفيذ محطات الأتوبيس الترددي BRT التي يبلغ عددها 48 محطة وحيث تم البدء في تنفيذ 33 التي تم الانتهاء من إعداد الرسومات المعمارية والإنشائية لها مثل محطة الأتوبيس الترددي بمحور المشير والربط بينها وبين مونوريل العاصمة الإدارية.

ووجه الوزير بكتابة أسماء محطات BRT باللغة العربية، وحيث سيصبح الطريق 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات BRT ليصبح الإجمالي 7 حارات في كل اتجاه ما عدا في كوبري المنيب الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه وحيث يدخل تنفيذ مشروع الBRT على الطريق الدائري تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتوسع في تنفيذ شبكات ووسائل النقل الاخضر المستدام الصديق للبيئة كما تفقد الوزير المواقع المخصصة لشحن اتوبيسات BRT.

وأكد الوزير أن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري هو ملحمة بكل المقاييس يتم تنفيذها على مدار 24 ساعة، مشيراً إلى أننا نسابق الزمن للانتهاء من كافة مراحل هذا المشروع المهم، وأن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي يتم تنفيذها ستسهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية، مناشدا المواطنين بعدم إلقاء المخلفات على الطريق الدائري والطرق لتجنب وقوع الحوادث مع المحافظة على المظهر الحضاري للطريق وتحقيق الاشتراطات الصحية للسكان، لافتا إلى تنفيذ خطة للاستغلال الأمثل للمساحات أسفل الكباري واستغلالها في إنشاء مواقف للميكروباص ومناطق انتظار لخدمة الأتوبيس الترددي BRT.