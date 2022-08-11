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النقل تنشر صورا لمهندسين وفنيين صدّق على تعيينهم الرئيس السيسي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

نشرت وزارة النقل، صورا للمهندسين والفنيين الذين صدق على تعيينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضحت وزارة النقل، أن هؤلاء المهندسين والفنيين الذين تم اختيارهم، أجروا اختبارات ( نفسي – طبي- لياقة- كشف هيئة ...) بمعرفة هيئة التدريب بالقوات المسلحة و تدريب وتأهيل المهندسين في الكلية الحربية والفنيين في معهد ضباط صف المعلمين والكلية العسكرية التكنولوجية.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي لضخ أجيال جديدة في مرفق السكك الحديدية تواكب أحدث نظم التكنولوجيا العالمية في مجال السكك الحديدية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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