محافظ الإسكندرية: إنجاز 80% من مشروع نفق وكباري 45 والانتهاء خلال شهرين

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، إنجاز 80% من أعمال مشروع إنشاء نفق وكباري منطقة 45 بطريق الكورنيش بالعصافرة شرقي المحافظة.

جاء ذلك خلال متابعة محافظ الإسكندرية معدلات ونسب إنجاز مشروع إنشاء نفق وكباري 45 بطريق الكورنيش، في إطار جولات متابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة، بحضور اللواء مختار حسين مختار، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط، واللواء محمد سحلول، رئيس حي المنتزة أول.

وثمّن "الشريف" معدلات الإنجازات التي جرت بالمشروع والتي وصلت إلى نسبة 80%، لافتًا إلى أنه جاري العمل في باقي المشروع ليتم الانتهاء منه خلال شهرين.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المشروع يُعد إضافة جيدة ومميزة لكورنيش الإسكندرية، إذ يهدف إلى القضاء نهائيًا على جميع الاختناقات المرورية في تلك المنطقة وخاصة في فصل الصيف، بالإضافة إلى إنشاء ممشى بطول 250 مترًا، والأنفاق الخاصة بالمشاه.