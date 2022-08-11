لهؤلاء الطلاب.. جامعة حلوان تطرح برامج تعليمية لسد احتياجات سوق العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تقديم الدكتور حسام كمال رفاعي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان تقريرًا حول طرح الجامعة مجموعة من البرامج التعليمية الجديدة والمُتميزة؛ بهدف تلبية احتياجات الطلاب وسد حاجة سوق العمل، وإتاحة فرصًا تعليمية مُتنوعة للحاصلين على الثانوية العامة والشهادات المعادلة، والطلاب الوافدين، فضلاً عن تقديم برامج لخريجي الجامعات والراغبين في الالتحاق بالبرامج الجديدة على مستوى الدراسات العليا.

وأشار "رفاعي"، إلى أن الجامعة تسير بقوة وبخطى ثابتة وواثقة نحو التحول إلى جامعة ذكية ورقمية، مُقدمة للطلاب أفضل البرامج المطلوبة حاليًا في سوق العمل على المستويين المحلي والعالمي.

وأوضح التقرير، أن البرامج الجديدة تتميز بالاعتماد على أحدث الطرق الحديثة في العملية التعليمية، ويقوم بالتدريس فيها نُخبة مُتميزة من الأساتذة المُتخصصين، وتتضمن البرامج الجديدة في مرحلة البكالوريوس 5 برامج بكلية الهندسة بالمطرية (هندسة الطاقة، الهندسة الإنشائية، هندسة العمارة بالتكنولوجيا الرقمية، الميكاترونيات بالسيارات، برنامج إدارة المشروعات والتشييد المستدام)، كما تقدم كلية الهندسة بحلوان برنامجين وهما (هندسة القوي و الوقاية الكهربية، وهندسة الاتصالات والمعلومات).

وتضم كلية التجارة وإدارة الأعمال بالزمالك، عدد 2 برنامج، وهم (برنامج نظم معلومات الأعمال BIS، وبرنامج أسواق مالية وبورصات FMI )، بينما تضم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي برنامجين وهما (هندسة البرمجيات، والمعلوماتية الطبية)، كما تقدم كلية السياحة والفنادق برامج (إدارة وتشغيل المطاعم "تعليم تبادلي" أمريكانا، برنامج ماكدونالدز، برنامج برجر كينج، برنامج إدارة الماريوت، وبرنامج الدراسات التراثية والمتحفية).

وتقدم كلية العلوم في مرحلة البكالوريوس برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية البيوتكنولوجي، في حين تطرح كلية الاقتصاد المنزلي برنامج التغذية العلاجية، بينما تطرح كلية الفنون التطبيقية 5 برامج دراسية (برنامج الموضة وطباعة المنسوجات، برنامج علوم تصميم الأثاث، برنامج تصميم وتشكيل الزجاج في العمارة، برنامج تصميم الإعلان الرقمي، برنامج علوم التغليف)، وتطرح كلية الآداب برامج (الترجمة التحريرية والفورية، وبرنامج الجيوماتكس، وبرنامج نظم المعلومات الجغرافية)، وتقدم كلية التكنولوجيا والتعليم برنامجي (تكنولوجيا السيارات الهجين، برنامج تكنولوجيا الميكاترونيك).

ولفت التقرير، إلى البرامج الجديدة لمرحلة الدراسات العليا (دبلوم – ماجستير – دكتوراه)، حيث تقدم كلية السياحة والفنادق برامج (إدارة التراث والمتاحف، إدارة النقل الجوي، إدارة السياحة الإلكترونية، الدراسات التراثية والمتحفية، حفظ التراث وإدارة المواقع)، بينما تقدم كلية التجارة وإدارة الأعمال برامج (إدارة مستشفيات واقتصاديات الصحة، نظم معلومات الأعمال، المهنية في إدارة الأعمال)، وتقدم كلية الهندسة بحلوان دبلوم هندسة الأسمنت بالتعاون مع شركة FLS الدنماركية، وتقدم كلية هندسة المطرية برنامج العمارة والعمران الأخضر، وتقدم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي دبلوم في اللغويات الحاسوبية.

في حين تقدم كلية التربية الفنية برنامج الدبلوم العام في العلوم التربوية والفنية (باللغة الإنجليزية)، ودبلوم العلاج بالفن، وتطرح كلية الفنون التطبيقية ماجستير ترميم الصور الفوتوغرافية، ويقدم المعهد القومي للملكية الفكرية ماجستير في علوم الملكية الفكرية، ودكتوراه الفلسفة في علوم الملكية الفكرية.

بينما تقدم كلية العلوم برنامج الفسيولوجي والتحاليل المعملية، وماجستير العلوم تخصص (التكنولوجيا الحيوية الجزيئية)، وتطرح كلية الصيدلة (دبلوم – ماجستير – دكتوراه) في علوم الصيدلة، و دكتوراه في الصيدلة الإكلينيكية، وأضافت كلية الدراسات العليا والبحوث البينية برامج (دبلوم – ماجستير) الإبداع وتطوير الثقافات، ومعلوماتية الرعاية الصحية والبيانات الإكلينيكية، بينما تقدم كلية التربية الرياضية للبنات الدبلوم المهني في التربية الرياضية، ودبلوم التدريب التخصصي في مسابقات الميدان والمضمار للمهنيين وغير المهنيين، والدبلوم المهني الأخصائي النفسي الرياضي، بالإضافة إلى برنامج ماجستير إدارة التعليم الدولي بالتعاون مع جامعة لودفيجسبورج الألمانية.