البيت الأبيض: إيران ستواجه "عواقب وخيمة" لو هاجمت مواطنين أمريكيين

محمد اسماعيل - القاهرة - الولايات المتحدة - (أ.ش.أ)

حذر البيت الأبيض اليوم الأربعاء من أن إيران ستواجه "عواقب وخيمة" في حال الاعتداء على أي مواطن أمريكي، بعد تقارير تفيد بتخطيط الحرس الثوري الإيراني لتأجير شخص لقتل مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون.

وقال جيك سوليفان ، مستشار الأمن القومي الأمريكي " إدارة الرئيس بايدن لن تتهاون في حماية والدفاع عن جميع الأمريكيين ضد تهديدات عنف أو إرهاب".

وأضاف " إذا هاجمت إيران أيا من مواطنينا، بما في ذلك من هم في الخدمة أو من الموظفين السابقين، فإن طهران ستواجه عواقب وخيمة".

وذكر سوليفان أن وزارة العدل الأمريكية كشفت عن وثائق اتهام بشأن محاولات إيران المستمرة لاغتيال بولتون على الأراضي الأمريكية"، مؤكدا أن بلاده سوف تستخدم كافة الموارد الحكومية لحماية مواطنيها.

يذكر أن وزارة العدل أعلنت الأربعاء أن شهرام بورسافي بدأ التخطيط لاغتيال بولتون في شهر أكتوبر الماضي انتقاما من مقتل قاسم سليماني زعيم فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في يناير من عام 2020 بطائرة مسيرة.