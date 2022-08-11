قرار مفاجئ.. طلب إحاطة بشأن إلغاء المدرسة الفندقية "لغات" بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة، اليوم الأربعاء، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تضرر أهالي مدينة الشيخ زايد بالجيزة من قرار إلغاء المدرسة الفندقية بالشيخ زايد.

وقال حسين، في طلب الإحاطة: تلقيت خلال الفترة الأخيرة عددًا كبيرًا من الشكاوى من المواطنين بمدينة الشيخ زايد؛ يتضررون فيها من قرار إلغاء المدرسة الفندقية بالشيخ زايد، موضحين في شكواهم أن قرار إلغاء المدرسة جاء دون سابق تنبيه، وأنها تضم أربعة صفوف من الثاني حتى الخامس بأقسام مختلفة، وتخدم الطلاب على مستوى الجمهورية؛ نظرًا لأنها المدرسة الفندقية الوحيدة "لغات" على مستوى الجمهورية.

وأضاف أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن الأهالي أكدوا في شكواهم أن ذلك القرار بإلغاء المدرسة سوف يتسبب في تشريد نحو ٢٥٠٠ طالب وطالبة، وتشتيت أولياء أمورهم؛ حيث يدرس في القسم الفندقي بالفترة الصباحية نحو ٥٠٠ طالب وطالبة، ونحو ١٩٠٠ طالب وطالبة في قسم الخدمات التجارية بالفترة المسائية، بالإضافة إلى نحو ٢١٠ مدرسين وموظفين بالمدرسة، يتضررون أيضًا من ذلك القرار.

وتابع عضو مجلس النواب: أرى أن حال وجود نية لدى الوزارة لإلغاء تلك المدرسة أو غيرها من المدارس، أن يتم تطبيق ذلك بناء على دراسة دقيقة حول مدى أهمية دور المدرسة وحجم الاستفادة منها، وألا يكون القرار مفاجئًا، بحيث يتم اتخاذه بشكل تمهيدي ومجدول للحفاظ على استقرار الطلاب الدارسين بتلك المدارس.

وطالب أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب الحكومةَ بالرد على تلك الشكاوى المقدمة من الأهالي، وتوضيح موقفها بشأن قرار إلغاء المدرسة بشكل مفاجئ، وتوضيح الدافع وراء ذلك القرار، ومدى أهميته، وماذا عن خطتها بشأن مصير الطلاب الدارسين بالمدرسة؛ لاستكمال دراستهم.