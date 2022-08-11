سلسلة انفجارات تقتل 15 جنديا بوركينيا

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وذكر الجيش أن مركبة ضمن قافلة عسكرية ارتطمت بلغم شمالي البلاد، مما أسفر عن انفجاره.
وأضاف البيان أنه في الوقت الذي كانت تتم فيه عملية إنقاذ أولية تم تفجير لغم ثان، ويفترض أن التفجير جرى عن بعد.
وتعاني بوركينا فاسو، التي يبلغ تعداد سكانها نحو21 مليون نسمة، من أزمة إنسانية وسياسية حادة منذ 2019، وتنشط في البلاد جماعات مسلحة، تنقسم في موالاتها بين تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.
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