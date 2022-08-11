الصين تهدد بالاستيلاء على تايوان بالقوة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على خلفية استمرار التوترات بشأن تايوان هددت الصين مجددا بالاستيلاء على الجزيرة ذاتية الحكم بالسبل العسكرية إذا ما تطلب الأمر. وقالت في تقرير تعريفي بالقضية التايوانية نشرته الحكومة الصينية أمس «سوف نعمل بكل إخلاص وسوف نبذل قصارى جهودنا لتحقيق إعادة التوحيد السلمي. ولكننا لن نتخلى عن استخدام القوة وسوف نحتفظ بخيار اتخاذ كل الإجراءات الضرورية». ولكننا لن نتخلى عن استخدام القوة وسوف نحتفظ بخيار اتخاذ كل الإجراءات الضرورية». وأضافت «استخدام القوة سوف يكون الملاذ الأخير الذي يتخذ تحت ظروف قاهرة. لن نضطر لاتخاذ إجراءات عنيفة للرد على الأعمال الاستفزازية من جانب العناصر الانفصالية أو القوات الخارجية إلا في حال تجاوزهم لخطوطنا الحمراء».

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