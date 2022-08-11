انقسام طالبان هل يشعل حربا أهلية بأفغانستان؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد نحو عام من توليها مقاليد الحكم في أفغانستان عقب انسحاب القوات الأمريكية والدولية، بدت بوادر انقسام تظهر على حركة طالبان رغم سعيها الحثيث لإظهار نفسها ككيان متحد أمام المجتمع الدولي.

ويقول الباحث أكرم عمروف، مدير مركز دراسات أفغانستان بجامعة الاقتصاد العالمي والدبلوماسية، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنتريست الأمريكية، إن السهولة التي تمكنت بها طالبان من الإطاحة بحكومة أشرف غني من السلطة أفرزت وهما حول قوة الحركة وتماسكها واستعدادها للسيطرة الكاملة على البلاد، لكن في الأشهر الأحد عشر الماضية، واجهت الحركة عددا من المشاكل الداخلية الخطيرة.

01 منذ اللحظة التي استولت فيها طالبان على السلطة تقريبا، كانت هناك اشتباكات منهجية داخل الجماعة حول قيادتها، وفي عملية توزيع المناصب القيادية في الدولة، تواجه طالبان مواجهة خطيرة بين مختلف الفصائل.

وعلى الرغم من النجاح السابق الذي حققه الملا عبدالغني برادر في قيادة طالبان، فقد تم تخفيض رتبته إلى منصب ثانوي كنائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

وفي الوقت نفسه، يتمتع نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية عبدالكبير بسلطة واسعة وثقة القيادة العليا للبلاد.

ويقول عمروف إنه نتيجة للنفوذ المتزايد والوجود في هياكل السلطة للفصائل الراديكالية والأيديولوجية فيما يتعلق بحقوق المرأة، وحصول السكان على التعليم وحرياتهم، لم تتوافق الحكومة الأفغانية الجديدة مع متطلبات المجتمع الدولي.

02 كان هناك اتجاه واضح داخل طالبان في الأشهر القلائل الماضية نحو تعزيز دور القومية البشتونية وتوسيعه بشكل كبير. وفي حين أن طالبان كانت قادرة في السابق على تجنيد الأوزبك والطاجيك والهزارة في الشمال وأماكن أخرى لتعزيز أهدافها، لا تزال قيادة الحركة تهيمن عليها القيادات البشتونية المتطرفة نفسها التي حكمت أفغانستان في التسعينات وتعارض المساومة على الأيديولوجية وتوازن القوى.

وإذا تمكنت طالبان من إيجاد صيغة لتوحيد هذه الفصائل، فإنها ستكون قادرة على تقوية النظام.

ويرى عمروف أنه في الأشهر الأخيرة، تعرض مخدوم علم، وهو قائد في حركة طالبان من أصل أوزبكي، للاضطهاد.

وفي مارس، عين حاجي مالي خان، عم سراج الدين حقاني، نائبا لرئيس أركان القوات المسلحة لطالبان لمراقبة كاري صلاح الدين أيوبي، القائد الطاجيكي للقوات المسلحة.

03 على الرغم من بقائها في السلطة لمدة عام، فشلت طالبان في إظهار القدرة على حكم البلاد بفعالية، كونها حركة ذات تسلسل هرمي أفقي في الغالب، كان لديها دائما نظام حكم لامركزي. وعملت قوات طالبان على الأرض في إطار استراتيجية واحدة وافقت عليها القيادة.

وبصفة عامة، حدث انقسام كبير في الأشهر القلائل الماضية في اتجاهات مختلفة داخل الطالبان.

وتضعف المواجهة المتزايدة بين الفصائل المختلفة حول القضايا المتعلقة بالاستراتيجية والأيديولوجية والتعاون مع العالم الخارجي وإدراج الجماعات العرقية غير البشتونية في المناصب القيادية، قوة طالبان، مما يجعل الانقسام في صفوف الحركة مرجحا بشكل متزايد.

ويقول عمروف إنه من المتوقع أن يؤدي هذا الخلاف إلى تكثيف الصراع على السلطة بين مختلف فصائل الحركة. وإذا أصيبت الجهات الفاعلة الخارجية المؤثرة بخيبة أمل من عجز طالبان عن حل التحديات التي تواجه البلاد، فقد يزداد الدعم لقوى المعارضة بشكل كبير.

وبناء على ذلك، قد يؤدي ذلك إلى جولة جديدة من حرب أهلية واسعة النطاق تقوم على أساس المواجهة بين الأعراق.

أزمات واجهت طالبان:

