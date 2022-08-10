النفط يرتفع بدعم من زيادة في الطلب على البنزين وتراجع الدولار

نيويورك: ارتفعت أسعار النفط، بعد أن تعافت من خسائرها الأولية بدعم من أرقام مشجعة بشأن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة وبيانات أضعف من المتوقع للتضخم دفعت المستثمرين إلى الاقبال على الأصول العالية المخاطر.

وأنهت عقود خام القياسي العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.09 دولار، أو 1.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 97.40 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 1.43 دولار، أو 1.6 بالمئة، إلى 91.93 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 5.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يزيد كثيرا عن الزيادة المتوقعة البالغة 73 ألف برميل.

لكن مخزونات البنزين سجلت هبوطا حادا مع ارتفاع الطلب بعد أسابيع من نشاط باهت خلال ما يفترض أنها ذروة الموسم الصيفي لقيادة السيارات.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن إمدادات البنزين ارتفعت الأسبوع الماضي إلى 9.1 مليون برميل يوميا، رغم أن ذلك الرقم ما زال يظهر أن الطلب منخفص ستة بالمئة على مدار الأسابيع الأربعة الماضية مقارنة بالفترة نفسها قبل عام.

وأظهر مسح أجرته رويترز أن شركات تكرير النفط الأمريكية ومشغلي خطوط الأنابيب يتوقعون استهلاكا قويا للطاقة في النصف الثاني من 2022 .

واستمد النفط دعما أيضا من تراجع الدولار، وهو ما يجعل السلع المسعرة بالعملة الخضراء أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.