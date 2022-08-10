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ريال مدريد يتوج بطلاً للسوبر الأوروبي

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-08-10 | 23:25

ريال مدريد يتوج بطلاً للسوبر الأوروبي

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ضم العملاق ريال مدريد، كأس السوبر الأوروبي إلى خزينة بطولاته القارية، بعد الفوز (2-0) على نظيره آينتراخت فرانكفورت في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء الأربعاء، في العاصمة الفنلندية هلسنكي.
وتوج ريال مدريد باللقب للمرة الخامسة في تاريخه، ليتقاسم صدارة الأندية الأكثر تتويجًا بالسوبر الأوروبي مع وميلان.

سجل ألابا هدف التقدم لريال مدريد في الدقيقة 37، وضاعف كريم بنزيما النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة 65.

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