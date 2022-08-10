شكرا لقرائتكم خبر لبنان يبدأ تنفيذ خطة إعادة النازحين السوريين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض الرئيس اللبناني ميشيل عون أمس الإجراءات التي ستعتمد لتنفيذ خطة عودة النازحين السوريين على مراحل.

وحسب بيان للرئاسة اللبنانية، ترأس عون اجتماعا في قصر بعبدا، حضره وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب ووزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، خصص لاستكمال البحث في ملف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، في ضوء الخطة التي وضعتها الحكومة اللبنانية لهذه الغاية».

وقال الوزير الحجار، بعد الاجتماع، «إنه تم دراسة الكثير من الاقتراحات، واتخاذ عدد من الخطوات والإجراءات وسيتم العمل بها عبر الوزارات المعنية والإدارات، ويجب التشاور بها بشكل تصاعدي».

وكشف عن لقاء مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإبلاغها بعدة أمور تتعلق بالقوانين اللبنانية، وكيفية التنسيق والعمل المشترك مع بعض.

وردا على سؤال عن استمرار التوصل مع دمشق قال الوزير حجار»لم ينقطع يوما التواصل مع السوريين، إما في موضوع النازحين أو غيره، وهو قائم على أعلى المستويات ولا يخفى على أحد، وهناك زيارات معلنة وغير معلنة لوزراء في هذا الموضوع وغيره».

يذكر أن عدد النازحين السوريين في لبنان يبلغ نحو مليون و500 ألف نازح، ويطالب لبنان بعودة النازحين السوريين إلى بلادهم عودة آمنة وكريمة.

النازحون السوريين في لبنان:

