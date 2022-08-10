الكاظمي يطلق حملة إعادة إعمار الموصل العراقية

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وقال خلال مراسم وضع حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل مطار الموصل الدولي في محافظة نينوى إن «مطار الموصل الدولي سيمنح فرصا عدة في مجالات مختلفة لمحافظة نينوى والمناطق المجاورة في نقل البضائع والمسافرين».وأضاف «هناك جهود جبارة لإعادة إعمار مدينة الموصل، تخضع لمواكبة ومتابعة مباشرة من الحكومة بما يضمن أن يتم إنجاز هذه المشاريع والأعمال بأسرع وقت ممكن خدمة لأهالي نينوى، ومن أجل أن يلمس المواطن نتائج حقيقية للإعمار»
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وكان رئيس الحكومة العراقية وجه الشهر الماضي خلال زيارته لمدينة الموصل بإنجاز تنفيذ مشروع مطار الموصل وأن تكون الانطلاقة فاعلة وعلى وفق المعايير والمتطلبات التي تمنع تلكؤ المشروع، وتضمن إنجازه في الوقت المحدد.
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