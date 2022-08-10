فلسطين تدعو إلى يوم غضب في وجه الاحتلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت قوى فلسطينية إلى «يوم غضب» غدا الجمعة تنديدا بممارسات الجيش الإسرائيلي المحتل بحق الشعب الفلسطيني.

ونقلت وكالة «معا» الفلسطينية للأنباء أمس، عن منسق القوى والفصائل الفلسطينية واصل أبو يوسف أن الجمعة يوم غضب فلسطيني تنديدا بجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وأضاف أبو يوسف في حديث لإذاعة صوت فلسطين «إنه سيتم توسيع رقعة هذه الفعاليات للتأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال».

وتابع «الاحتلال يشن حربا شاملة ضد الشعب الفلسطيني وعليه الدفاع عن نفسه، واستمرار المقاومة الشعبية من كفر قدوم حتى مسافر يطا (في الضفة الغربية)».

وكان أربعة فلسطينيين قتلوا خلال الساعات الـ24 الماضية على يد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية بعد أقل من 48 ساعة على بدء تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي بوساطة مصرية أنهى ثلاثة أيام من العنف الذي أسفر عن مقتل 44 فلسطينيا وإصابة أكثر من 360 آخرين.

من جانبه، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس من أن إسرائيل سترد بقوة إذا ما تم خرق الهدوء في الجنوب، ونقلت هيئة البث الإسرائيلي، عن جانتس القول «إن قادة حركة الجهاد ليسوا في مأمن حيثما كانوا»، وقال «إن على جميع رؤساء منظمات الإرهاب أن يعيشوا في قلق».