ليبيا تعثر على جثث مهاجرين جنوب الصحراء

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وأفادت وكالة الأنباء الليبية الرسمية بأنه من المرجح أن تكون هذه الجثث لمهاجرين تعطلت بهم الشاحنة التي تقلهم.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عثرت السلطات الليبية أمس على عدد من الجثامين لأشخاص ماتوا عطشا بصحراء جنوب شرق ليبيا بمسار الحدود الليبية - السودانية.وأفادت وكالة الأنباء الليبية الرسمية بأنه من المرجح أن تكون هذه الجثث لمهاجرين تعطلت بهم الشاحنة التي تقلهم.

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