غارة أمريكية على حركة الشباب الصومالية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شن الجيش الأمريكي غارة جوية على مقاتلي حركة الشباب الإرهابية في إقليم هيران بوسط الصومال.
وبحسب الإعلام الرسمي الصومالي أمس، فإن الضربة الأمريكية التي لم تسفر عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين جاءت بطلب من الحكومة الصومالية.يشار إلى أن حركة الشباب كثفت هجماتها على أهداف حكومية في الفترة الأخيرة كما شنت مؤخرا عدة هجمات على الحدود الإثيوبية.
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