شكرا لقرائتكم خبر 811 خرقا حوثيا تعكر الهدنة الأممية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل ميليشيات الحوثي الموالية لإيران خرق الهدنة الأممية في تحد واضح للمجتمع الدولي، ورصد تقرير رسمي أكثر من 811 خرقا ارتكبتها جماعة الحوثي للهدنة الأممية منذ سريان التجديد الثالث في الثاني من أغسطس الحالي وحتى السابع من الشهر نفسه.

وتوزعت الخروقات الحوثية التي تم رصدها في ثماني محافظات، تتصدرها محافظة تعز بـ 293 خرقا، وتنوعت الخروقات الحوثية، بين إطلاق النار على مواقع الجيش والمقاومة في كافة الجبهات بصواريخ الكاتيوشا، وبالمدفعية والعيارات المختلفة، وبسلاح القناصة، وكذلك بالطائرات المسيرة المفخخة، بالإضافة إلى قيام الميليشيات بأعمال شق طرقات، واستحداث مواقع قناصة، وحفر خنادق، وبناء لتحصينات، وكذا نشر طائرات استطلاعية مسيرة في مختلف الجبهات، وفق موقع «سبتمبر» التابع لوزارة الدفاع، وأدت الخروقات الحوثية إلى مقتل 9 جنود من القوات الحكومية وجرح نحو 43 آخرين.

من جانبه قال قائد اللواء الثالث عاصفة اللواء محمد العجابي إن ميليشيات الحوثي تواصل اختراق الهدنة المعلنة من قبل الأمم المتحدة رغم تجديدها لمدة شهرين، مضيفا أن عدد الاختراقات بلغت صباح أمس أكثر من 5 خروقات للهدنة المعلنة، وذلك باستخدام الطيران المسير، وقذائف المدفعية، والعيارات المتوسطة والخفيفة.

في المقابل، نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تدخلا عاجلا لإغاثة النازحين والمتضررين نتيجة السيول والفيضانات التي شهدتها محافظة مأرب خلال اليومين الماضيين. وشملت التدخلات توزيع 1221 سلة غذائية تتكون من السلع الأساسية، و350 خيمة، إلى جانب 350 حقيبة إيوائية. وفي السياق كشف تقرير حكومي يمني عن وفاة وإصابة ثمانية نازحين وفقدان ستة آخرين جراء الأمطار والسيول الجارفة التي شهدتها، السبت الماضي، محافظة مأرب، شمال شرق البلاد. وأفاد تقرير تفصيلي صادر عن الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، بأن السيول والأمطار الغزيرة المصحوبة بالعواصف الشديدة التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية، تسببت بوفاة ثلاثة نازحين في محافظة مأرب وإصابة 5 آخرين.

وأشارت إلى أن ستة نازحين آخرين تم رصدهم في عداد المفقودين جراء هذه السيول.

وأضاف التقرير، أن «السيول تسببت في تلف آلاف المساكن للنازحين، بما فيها من مواد غذائية وإيوائية»، مؤكدا أن ما يجري في مخيمات النازحين جراء السيول كارثة إنسانية تحتاج إلى وقفة جادة من قبل شركاء العمل الإنساني، لوضع حد لهذه الكارثة.

خروقات الحوثيين:







293 في تعز.



172 في حجة.



138 في مأرب.



132 في الحديدة.



47 في الجوف.



17 في الضالع.



11 في صعدة.



1 في أبين.



مشاهدات يمنية