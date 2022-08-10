شكرا لقرائتكم خبر عن كيف أصبحت مصر من أكبر الدول العربية في تصدير الغاز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر الدولة المصرية في تحقيق الكثير من الإنجازات والنجاحات المختلفة شتى المجالات الاقتصادية، وذلك يرجع نتيجة إلى الإنجازات التي تتم في قطاعات عدة بالجمهورية ضمن الجهود التي تقوم بها القيادة السياسية في مصر للارتقاء بحياة المواطن المصري.

وكشف تقرير لمؤسسة ماعت، عن النجاح الكبير الذى يحققه قطاع البترول، حيث تشهد الدولة المصرية طفرة كبرى في قطاع الطاقة والبترول، بعد الاكتشافات البترولية الكبيرة في مختلف المحافظات.