شكرا لقرائتكم خبر عن أكمل نجاتي بصالون"التنسيقية": القيادة السياسية تعاملت بشفافية بشأن توافر السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وعضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التحية والتقدير للدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، لما تبذله الوزارة من مجهودات قيمة الفترة الأخيرة تلمس المواطن البسبط المهموم بمعرفة حقيقة الدعم باعتباره المستحق الأول له.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الحواري تحت عنوان «ما دور وزارة التموين في مجابهة غلاء الأسعار؟»، بحضور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وبمشاركة النائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب عن التنسيقية.

وأضاف النائب أكمل نجاتي أن «القيادة السياسية أعلنت من البداية عن التعامل مع المواطن بمبدأ الشفافية والمصارحة، ولذلك فهم المواطن لهذا التعامل بالشكل الصحيح ينتج عنه وعي وترشيد في الاستهلاك، وهو ما رأيناه جميعا في شهر رمضان الماضي، حيث لم يتم الاندفاع على شراء السلع وتخزينها».

وعن التحول لملف الدعم النقدي من السلعي، قال نائب التنسيقية: «هناك أقاويل متعددة، وكل منهما حوله وجهة نظر»، متابعا: «نحن في التنسيقية مقتنعون بفكرة أن الدراسة الجيدة تعطي نتائج أجود، وهذا الملف يشغل حيزا من اهتماماتنا وسنقوم بدراسته والعمل على معرفة التوقيت المناسب للتحول».