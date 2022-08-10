النائب حازم الجندى: الرئيس نجح في تعظيم ثروات مصر الطبيعية.. وسيناء تمتلك كنز من الرمال البيضاء

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبيرا بتعظيم ثروات مصر الطبيعية، موضحا أن تقديرات احتياطي الرمال البيضاء بمصر يصل إلى أكثر من نصف مليار طن. كما أن هناك 4 أماكن تتركز فيها أفضل أنواع الرمال البيضاء في العالم، منها شمال سيناء في مركز أبوالرياش (ويصنف الأفضل عالميا) "120 مليون طن" وكذلك في جنوب سيناء بمنطقة هضبة الجنة و أبو زنيمة "حوالي 268 مليون طن".

واستطرد الجندى فى مداخلة ببرنامج "على مسئوليتى" مع الإعلامى أحمد موسى: كما يوجد في وادي قنا حوالي 260 مليون طن، بالإضافة إلى بحر الرمال العظيم بالصحراء الغربية "أكبر منطقة مغطاة بالرمال في العالم".

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن الصين تستورد ما قيمته 300 مليار دولار رقائق إلكترونية مصنوعة من السيلكا "الرقائق الإلكترونية هي أشباه الموصلات" وهذه لها أهمية كبيرة جدا في صناعات تكنولوجية مختلفة، وشاهدنا أثره في الفترة الماضية، وارتفاع أسعار السيارات العالمية وتوقف إنتاج بعض أنواع السيارات بسبب الرقائق الإلكترونية.

وأوضح أن أمريكا أدرجت حوالي 275 شركة صينية ضمن قائمة سوداء لوقف بيع الرقائق لتلك الشركات. كما أن الولايات المتحدة الأمريكية نفسها قررت استثمار 50 مليار دولار لتصنيع الرقائق الإلكترونية وبقوة، وهو ما تم إعلانه رسميا.