بعد غياب أكثر من عامين.. جامعة الإسكندرية تختتم المهرجان الرابع للرياضات الشاطئية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

اختتمت جامعة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، فعاليات المهرجان الرابع للألعاب والرياضات الشاطئية والتي تعقد بالتعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، بمعسكر جامعة الإسكندرية بباجوش، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور وائل نبيل، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عرفة سلامة، سكرتير عام الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتورة سونيا دنيا، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، والدكتور محمد صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد المصري للجامعات.

وعبّر رئيس جامعة الإسكندرية عن سعادته بعودة المهرجان الرياضي للألعاب والرياضات الشاطئية بعد غياب دام أكثر من عامين بسبب جائحة كورونا، كما توجه بالشكر للوزيرين الدكتور خالد عبدالغفار، والدكتور أشرف صبحي، واتحاد الرياضة، لرعايتهم لفاعليات المهرجان وخروجه بالشكل اللائق.

وأضاف أن المهرجان يأتي في إطار حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على الإهتمام بالرياضة جنباً إلى جنب مع التعليم لتكوين الشخصية المتكاملة لدى الطلاب، وتكوين جيل سليم علمياً وبدنياً تزامناً مع بناء الجمهورية الجديدة، فضلاً عن اكتشاف واختيار أفضل العناصر الطلابية لتدريبها وإعدادها للبطولات الرياضية المحلية والدولية، بما يسهم في رفع اسم مصر في كافة المحافل الرياضية العالمية، بالإضافة إلى تعميق قيم الولاء والانتماء للوطن لدى الطلاب.

من جانبه، أوضح الدكتور وائل نبيل، أن المهرجان شهد مشاركة 350 طالبًا من 21 جامعة مصرية حكومية وخاصة وأهلية، لافتًا أن المهرجان شهد تنافس كبير من طلاب الجامعات المصرية في مختلف الرياضات.

وأشار إلى أنه جرى تنفيذ مجموعة من الألعاب الترفيهية والتي خلقت جو مثالي وعائلي بين الطلاب من مختلف الجامعات المصرية، مؤكدا أن الهدف من المهرجان هو أن يتنافس طلاب الجامعات المصرية منافسة شريفة في مختلف الرياضات لبناء شخصيتهم وإكسابهم مهارات تفيدهم في حياتهم العلمية ومرحلة ما بعد التخرج، وإكسابهم مهارات إضافية تساعدهم في حياتهم العملية والعلمية وتوظيف طاقتهم في الرياضة.