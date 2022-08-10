إيران تعلق على اتهامات الولايات المتحدة لعضو بالحرس الثوري بالتخطيط لاغتيال بولتون

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

رفضت إيران اليوم الأربعاء الاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة لعضو بالحرس الثوري بالتخطيط لاغتيال مستشار الأمن الوطني الأمريكي السابق جون بولتون، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

وحذرت الخارجية الإيرانية في بيان لها، الولايات المتحدة بشدة من أي تحرك ضد الإيرانيين تحت ذريعة اتهامات بمحاولة اغتيال بولتون.

واعتبرت الخارجية الإيرانية، أن المزاعم الأمريكية بالتآمر لقتل بولتون تاتي في محاولة للتنصل من مسؤولية الرد على جرائم إرهابية ارتكبتها الحكومة الأمريكية.

أشارت اتهامات قدمتها الولايات المتحدة ضد فرد بالحرس الثوري الإيراني إلى أن مستشار الأمن الوطني الأمريكي السابق جون بولتون كان هدفا لمخطط اغتيال إيراني، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وكان يهدف المخطط المزعوم لشهرام بورصافي إلى الثأر لمقتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، بحسب بيان صدر من وزارة العدل اليوم الأربعاء.