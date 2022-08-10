للمرة الثانية.. خفض درجات القبول بالثانوي العام في السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

قرر اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، اليوم الأربعاء، خفض درجات القبول بمدارس الثانوي العام الحكومية والخاصة للمرة الثانية، لتصبح 223 درجة بدلًا من 225 درجة للصف الأول الثانوي العام، فيما جرى خفض درجات القبول بالمدارس الخاصة إلى 190 درجة بدلًا من 205 درجات.

وقال محافظ السويس عقب قراره الذي صدر اليوم، إن الهدف هو إتاحة فرصة القبول لأبنائنا الناجحين بالشهادة الإعدادية، التقدم للقبول بالمدارس الثانوية العامة والخاصة.

وكان محافظ السويس قرر في 24 يوليو الماضي، خفض درجات القبول بالصف الأول الثانوي العام من 240 إلى 225 درجة للمدارس الحكومية، كما تضمن القرار السابق إصداره، خفض درجات القبول بالصف الأول الثانوي بالتعليم الخاص من 225 إلى 205 درجات.