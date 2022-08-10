بالتزامن مع بدء التنسيق.. "خدمة ذوي الإعاقة بجامعة طنطا" يستقبل الطلاب لمساعدتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، عن بدء استقبال الطلاب ذوي الهمم الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام، بالمركز الرئيسي لخدمة الطلاب ذوي الإعاقة، لتقديم النصيحة الأكاديمية لتحديد المسارات الدراسية الملائمة ومساعدتهم في تحديد الكليات المناسبة، اعتبارًا من الغد الخميس، بالتزامن مع بدء أعمال المرحلة الأولى للتنسيق، مؤكدًا أن الجامعة تضع خدمة ذوي الهمم في مقدمة أولوياتها من منطلق تحقيق الحماية الاجتماعية لجميع الفئات، وبناءً على الخطة الاستراتيجية الوطنية ورؤية مصر 2030.

وقال الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه يجري الانتهاء من إعادة تأهيل المركز ليتوافق مع المعايير العالمية لمراكز خدمة ذوي الهمم، وأيضاً تدريب وتأهيل العاملين به من خلال بروتوكول التعاون المشترك مع هيئة الأميديست وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

وأوضح الدكتور ممدوح المصري، عميد كلية الأداب، أن الكلية استعدت لاستقبال خريجي الثانوية العامة من ذوي الإعاقة، من خلال توفير التيسيرات وسبل الإتاحة اللازمة، لافتًا أن مواعيد العمل المحددة لاستقبالهم من العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، حتى انتهاء أعمال مكتب التنسيق بجميع مراحله.