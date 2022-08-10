جامعة طنطا تقدم منحًا دراسية للطلاب المتفوقين بالثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية - مروة شاهين:

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، عن تقديم منح دراسية كاملة للطلاب المتفوقين الذين سيتم قبولهم بكليات الجامعة للعام الدراسي 2022 /2023، مؤكداً أن المنح المقدمة تأتي في ضوء دور الجامعة لدعم الطلاب المتفوقين والمتميزين علميًا لإعداد قادة للمستقبل باعتبارهم الثروة الحقيقية وأساس نهضة الوطن وتقدمه ليتحمل خريجي الجامعة مسئولياتهم في بناء "الجمهورية الجديدة " في ضوء رؤية مصر 2030.

وأضاف أن ما تقوم به الجامعة يأتي من واقع مسئوليتها تجاه طلابها وتقديراً لجهودهم، وتشجيعاً لهم على مواصلة دراستهم الجامعية بتفوق ليتمكنوا من تحقيق أهدافهم، مشيراً إلى حرص الجامعة على تعزيز قدراتها التنافسية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وأوضح الدكتور محمد حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه سيتم منح الطالب الأعلى مجموعاً من المقبولين بكل كلية من كليات الجامعة منحة كاملة في المصروفات الدراسية بالبرامج العادية، موضحاً أن المنح تعد مكافأة للطلاب على تفوقهم وتحفيزاً لهم لمواصلة التفوق وتنمية قدراتهم لتحقيق المزيد من التقدم والتميز خلال دراستهم الجامعية باعتبار أن الشهادة الجامعية هي طموح كل طالب.

وأضاف أن الجامعة توفر بيئة تعليمية متكاملة، وتنتهج أساليب علمية مدروسة لتطوير برامجها الدراسية والتدريبية ليكون خريج جامعة طنطا قادرا على مواجهة احتياجات سوق العمل والتحديات المستقبلية، وأن الجامعة تضم نخبة متميزة من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وخطط ومناهج دراسية معدة بشكل يربط بين الدراسة النظرية والتطبيق، وتدعم الجامعة البرامج التدريبية مع الجهات المتخصصة لإنتاج مخرجات تسهم في تميز خريجيها.