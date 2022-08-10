الخارجية الروسية تدعو أطراف النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلى ضبط النفس

محمد اسماعيل - القاهرة - روسيا - (أ ش أ)

أعربت الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، عن قلق موسكو البالغ إزاء إندلاع أعمال العنف مجددًا في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، مطالبة جميع الأطراف المشاركة في النزاع بممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

وذكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ،في تصريح لها أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية: "إن موسكو لديها قلق بالغ من إندلاع أعمال العنف المسلح في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي".

وطالبت زاخاروفا، جميع الأطراف بإظهار أقصى درجات ضبط النفس وعدم القيام بأي عمل يقوض اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 7 أغسطس الجاري بين المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والجيش الإسرائيلي.

يُشار إلى أنه حدث تصعيد آخر للوضع في غزة نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع في 5 أغسطس، وردًا على ذلك شنت فصائل فلسطينية قصفًا عشوائيًا واسع النطاق على الأراضي الإسرائيلية.

وكانت الخارجية الروسية قد أعلنت، في بيان سابق لها، أن موسكو تتابع بقلق عميق الأوضاع وترى أن مثل هذا التطور للأحداث "محفوف باستئناف المواجهة العسكرية الشاملة والمزيد من التدهور في الوضع الإنساني المؤسف بالفعل في غزة".