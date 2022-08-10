بنسبة نجاح 94,01%.. محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد :

اعتمد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة، للعام الدراسي 2021-2022، بحضور محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وبلغت نسبة النجاح النهائية 94,01%.

وقدّم المحافظ التهنئة للطلاب الناجحين، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسي لتحقيق أفضل النتائج في المراحل التعليمية التالية ليصبحوا في مقدمة النابغين الذين يسعون للنهوض بالوطن.

كما استقبل محافظ جنوب سيناء، محمد علام، مقرر المجلس القومي للسكان بجنوب سيناء، واعتمد الخطة السنوية للسكان للمحافظة لعام 2022 - 2023.

واستعرض محمد علام، خلال اللقاء، الأنشطة السكانية التي ستنفذ ضمن هذه الخطة بمشاركة الجهات الشريكة بالعمل السكاني.

وناقش المحافظ ما جاء بالخطة، وما جرى تحقيقه في الخطة السابقة من إنجازات، ودلالة المؤشرات والبيانات الواردة بالخطة عن الحالة السكانية بالمحافظة.