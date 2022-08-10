10 أغسطس , 2022
التدريبات العسكرية الصينية (أ ف ب).
قال الجيش الصيني اليوم الأربعاء إنه «أتم بنجاح» مهام مختلفة حول تايوان بعد نحو أسبوع من التدريبات.
وقالت قيادة العمليات الشرقية بجيش التحرير الشعبي في حسابها الرسمي على موقع ويبو إن قواتها ستراقب عن كثب تغيرات الأوضاع في مضيق تايوان، وستقوم بدوريات بانتظام وستواصل تنفيذ التدريبات العسكرية حتى تكون جاهزة للقتال.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الصيني: استكمال المهام في مضيق تايوان والقوات ستبقى على أهبة الاستعداد للقتال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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