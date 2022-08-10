برشلونة مهدد بخسارة اثنين من صفقاته الجديدة مجاناً

ويواجه برشلونة، أزمة في تسجيل الصفقات الجديدة برابطة الدوري الإسباني ، قبل 3 أيام من أول مباراة للبارسا في الدوري الإسباني.

وكان برشلونة قد تعاقد مجانا مع كيسي وكريستينسن، عقب انتهاء عقود الثنائي رفقة ميلان وتشيلسي.



ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن "هناك بندا في عقد كيسي وكريستينسن، يسمح لهما بالرحيل مجانا عن برشلونة، إذا فشل النادي في تسجيلهما قبل المباراة الرسمية الأولى في الموسم الجديد".

وأشارت إلى أن "هناك قناعة داخل برشلونة أن مسئولي النادي سينجحون في تسجيل الصفقات الجديدة خلال الساعات المقبلة".

ويحتاج برشلونة إلى تسجيل روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا وجول كوندي، بالإضافة إلى سيرجي روبيرتو وعثمان ديمبلي اللذين وقعا على عقود جديدة.



ويخطط برشلونة للتحدث مع وكلاء الصفقات الجديدة، إذا فشل في التسجيل قبل مباراة رايو فايكانو، وإقناعهم بأن هناك فرصة لإضافة اللاعبين حتى نهاية الشهر الجاري.