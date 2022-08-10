انت الان تتابع خبر العدل الامريكية تتهم ايرانيا بمحاولة اغتيال بولتون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان لها أن "المواطن الإيراني مهدي رضائي هو من حاول اغتيال جون بولتون"، مشيرة إلى أن "المسؤول عن محاولة الاغتيال دفع 300 ألف دولار لأشخاص لتنفيذ العملية".

وأضافت: "محاولة اغتيال جون بولتون سببها على الأرجح الانتقام لقاسم سليماني"، مبينة أن "مسؤول في الحرس الثوري حاول الدفع لقاتل مأجور لاغتيال بولتون".



وتابعت الوزارة: "في حال إدانة ممثل الحرس الثوري الذي أراد اغتيال بولتون سيسجن 10 سنوات"، مبينة أن "ضابط الحرس الثوري الذي حاول اغتيال بولتون لا يزال طليقا خارج أميركا".

كذلك قالت وزارة العدل أن "إيران لها تاريخ من التآمر لاغتيال أشخاص على الأراضي الأميركية".

من جانبه أشاد المسؤول الأميركي السابق في إدارة دونالد ترمب، "بكشف مخطط استهدافه على يد الحرس الثوري الإيراني".

وقال "وزارة العدل فتحت دعوى جنائية ضد إيران لمحاولة استهدافها مواطنا أميركيا"، مضيفاً أن "إيران والجماعات الإرهابية وجهان لعملة واحدة".



يذكر أن مصادر أميركية كشفت في اذار الماضي، عن وجود مخطط بدعم من الحرس الثوري الإيراني لاغتيال مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، وأن اثنين على الأقل من الإيرانيين المنتمين إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يخططان لتنفيذ العملية وفقاً لمسؤول بوزارة العدل مطلع على التحقيق.