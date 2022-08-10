شكرا لقرائتكم خبر عن فى حالة الطلاق.. هل يُلزم الأب بمصاريف المدارس الخاصة؟ عن "برلمانى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حال الطلاق.. هل يُلزم الأب بمصاريف المدارس الخاصة؟"، استعرض خلاله للأباء المتضررين أزمة المصاريف الدراسية للأبناء، وهل يوجد حبس في مصاريف المدارس الخاصة؟ وذلك في الوقت الذى تعتبر فيه مصاريف الدراسة من ضمن النفقات التي تقع على كاهل الأب هي مصروفات التعليم، حيث نجد مسلسل يتكرر يوميا داخل محاكم الأسرة، معاناة لا تنتهي وأطفال ليس لهم حول ولا قوة يقع عليهم ظلم بين بسبب العناد بين زوج وزوجة، وإليكم التفاصيل كاملة:

للآباء المتضررين فى حالات الطلاق.. هل يُلزم الأب بمصاريف المدارس الخاصة؟.. القانون لم يُلزمه إلا بـ"الحكومية" فقط.. وأجاز للأم إلحاق الصغير بـ"الخاصة" فى حالة إثبات القدرة المالية للأب



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