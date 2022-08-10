شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يتحرك لضم صفقة جديدة.. لاعب مُفاجأة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت تقارير صحفية إسبانية، بأن نادي ليفربول يستهدف التعاقد مع صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ليفربول يفاوض يريمي بينو

ودخل مسئولو ليفربول في مفاوضات جادة مع بريمي بينو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فياريال الإسباني.

وجهز ليفربول عرضًا رسميًا من أجل مخاطبة فياريال الإسباني لضم لاعبه، قبل انتهاء الميركاتو الصيفي.



تفاصيل عرض ليفربول لضم بينو

وبحسب إذاعة "كاستيلون" الإسبانية، فإن ليفربول يستعد لتقديم عرضًا إلى فياريال من أجل التعاقد مع بينو.

وأوضحت الإذاعة إن ليفربول سيقدم عرضًا يتراوح بين 40 إلى 50 مليون يورو.

وأشارت إلى أن اللاعب صاحب الـ19 عامًا، يوجد بند في عقده مع فياريال بشرط جزائي قيمته 80 مليون يورو، ولكن يورجن كلوب المدير الفني أعجب بقدرات الجناح.

أرقام بينو مع فياريال

وتم تصعيد بينو مع فياريال، وشارك في 77 مباراة وسجّل 14 هدفًا، وقدم خمس تمريرات حاسمة.

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لمواجهة نظيره كريستال بالاس، يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي.