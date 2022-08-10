10 أغسطس , 2022
نفوق الحوت الأبيض بعد انتشاله من نهر السين.
قالت السلطات الفرنسية إن الحوت الأبيض، الذي تم انتشاله من نهر السين في وقت مبكر اليوم الأربعاء، نفق رغم محاولة حثيثة لإنقاذه.
وقالت إدارة منطقة كالفادوس على تويتر «رغم عملية إنقاذ غير مسبوقة، يؤسفنا أن نعلن نفوق الحوت».
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