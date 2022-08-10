"العربية للتصنيع" تستقبل وفد دارسي كلية الحرب البرية النيجيرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتعزيز التعاون والتكامل مع الأشقاء الأفارقة، مشيرًا إلى أن العربية للتصنيع تحرص على تحقيق التواصل وتبادل الخبرات مع كافة الدول الإفريقية وتدريب الكوادر البشرية بأحدث نظم التدريب الرقمية الحديثة.

وأعرب التراس - خلال زيارة وفد دارسي كلية الحرب البرية النيجيرية للعربية للتصنيع - عن اعتزازه بهذه الزيارة باعتبارها فرصة لتعزيز الصورة الحقيقية عن إمكانيات الصناعة المصرية، موضحا أن الهيئة العربية للتصنيع ترحب باستقبال زيارات مماثلة للدارسين بالدول الإفريقية الشقيقة.

وتناول اللقاء، استعراض تاريخ تأسيس العربية للتصنيع ودورها القومي كإحدى نتائج انتصارات حرب أكتوبر، ودورها في تلبية احتياجات الأشقاء العرب والأفارقة من الصناعات الدفاعية والمدنية، والإشارة إلى إستراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لتدريب الكوادر البشرية وتعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة.

من جانبه، حرص توحيد توفيق مساعد رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على فتح حوار مفتوح مع وفد دارسي كلية الحرب البرية النيجيرية، أشار فيه لأهمية تقديم كافة أشكال الدعم والتأهيل والتدريب للدارسين الأفارقة، وأوضح أن "العربية للتصنيع" تمثل الظهير الصناعي للدولة المصرية لتوطين التكنولوجيا والتطوير وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة.

وأعرب وفد دارسي كلية الحرب البرية النيجيرية، خلال تفقد معرض منتجات الهيئة العربية للتصنيع، عن إعجابهم بمنتجات العربية للتصنيع المتنوعة وقدراتها التصنيعية لتطوير التكنولوجيا بأساليب علمية لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا العالمية، مشيدين بمجهودات الرئيس السيسي لتعزيز التعاون والتكامل بين الأشقاء الأفارقة.

​