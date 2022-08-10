الشباب والرياضة بالقليوبية تطلق مبادرة تكريم المتفوقين علميًا للعام الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، مبادرة تكريم المتفوقين علميًا بمراكز الشباب لشهادات التعليم العام والعالمي، والحاصلين على الماجستير والدكتوراه، وذلك للعام الرابع على التوالي، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وبتويجهات الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية.

وقال محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، إن مراكز شباب القليوبية، تبدأ في تنفيذ المبادرة من يوم 15 أغسطس حتى 15 سبتمبر، لتحتفل مراكز الشباب بأبنائها الطلبة الأوائل في الصفوف الدراسية المختلفة من أبناء القرى أعضاء مراكز الشباب، وسط حضور أولياء أمورهم وذويهم، و مديري الإدارات الفرعية ومجالس الإدارات وكبار رجال القرى والشخصيات العامة بها.

أكد الصبروط على أهمية مبادرة تكريم المتفوقين علميا والاستمرار فى تنفيذها للعام الرابع على التوالي، لما حققته من مردود قوى وفعال على أرض الواقع، وتسليط الضوء على دور مراكز الشباب في الخدمات المجتمعية التي يقدمها المركز لرواده ، وزيادة الشعور بالانتماء لدى أبناء القرية، وما يهدف إليه من تقدير وإعزاز بالمجتهدين والمتفوقين دراسيا، في النهوض بالوطن لا يأتي إلا بالحفاظ على ولاء النشء والشباب واستثماره وتوجيهه إلى الطريق الصحيح.

تهدف مبادرة تكريم المتفوقين علميًا بمراكز الشباب إلى التأكيد على استراتيجية وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أهمية الدور المجتمعي لمراكز الشباب، والتأكيد على أن مراكز الشباب ليست لممارسة الرياضة فقط وإنما تسعى لدمج الشباب والطلائع في الانشطة المختلفة والمتعددة لمراكز الشباب وتوسيع قاعدة الممارسة لأنشطة مراكز الشباب.