طبيب بالمعاش.. من هو ضحية حريق مستشفى كفر الشيخ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، وفاة حالة مرضية من ضحايا حريق مستشفى كفر الشيخ العام.

ورصد "الخليج 365" البيانات المسجلة للحالة المتوفاة في سجلات مستشفى كفر الشيخ العام، وتبين أنه يدعى "محمد.ع.م"، يبلغ من العمر 77 عامًا، طبيب طبيب بالمعاش، ويقيم بمدينة كفر الشيخ، وكان محتجزًا بالعناية المركزة لقسم الباطنة بمستشفى كفرالشيخ العام، ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بحالته المرضية تليف بالكبد.

وأعلنت محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، وفاة أول حالة من ضحايا حريق قسم عناية الباطنة المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام.

ووفق بيان صادر عن محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، أكد أن المسن كانت حالته حرجة إثر معاناته من مرض التليف الكبدي، وكان يتلقى العلاج بقسم عناية الباطنة، وجرى إيداعه بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة.

وكان محافظ كفر الشيخ، كشف عن سبب نشوب الحريق يعود إلى حدوث ماس كهربائي، وبداخل القسم 12 حالة كانوا يتلقون العلاج، وجرى التنسيق لنقلهم إلى مستشفيات أخرى لتلقي العلاج فيها.

جرى نقل 8 حالات للعناية المركزة بمستشفى العبور للتأمين الصحي، وحالتين للعناية المركزة بمستشفى سيدي غازي المركزي، وحالة واحدة للعناية المركزة بمستشفى قلين المركزي، وأخرى للعناية المركزة بمستشفى دسوق العام