اختر كليتك.. مؤتمر لتوعية خريجي الثانوية العامة بالبحيرة - فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

انطلقت بمحافظة البحيرة اليوم الأربعاء، أولى سلسلة ندوات "اختر كليتك" بمشاركة 14 جامعة حكومية وأهلية، والتي تستمر حتى منتصف الشهر الجاري بالقاعة الكبرى بمجمع دمنهور الثقافي.

تهدف الندوات لإلقاء الضوء على طبيعة الكليات المختلفة وأقسامها المتوفرة وما تؤهل إليه من مجالات مختلفة بهدف توعية وتثقيف طلاب الثانوية العامة الذين أنهوا امتحانات هذا العام وأولياء أمورهم ويستعدون لملء رغباتهم بالتنسيق.

و شهد اليوم حضور ممثلي 6 جامعات وهي جامعات زويل، والمصرية اليابانية، وجامعة مصر للمعلوماتية، وجامعة الجلالة، والإسكندرية، ودمنهور، وسط حضور ومشاركة مكثفة من طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، وتفاعل كبير مع منافذ الجامعات المشاركة.

و تستهدف الندوات حضور 1400 طالب وطالبة على مدار خمسة أيام، يستعرض خلالها ممثلي الجامعات المختلفة الكليات والفرص المتاحة بها وطريقة التقديم وشروط القبول فى الكليات المختلفة وكتابة الرغبات، بالإضافة إلي مشاركة تجارب شخصية فى دراسة المجالات الجديدة فى قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والذكاء الاصطناعي.

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن التعليم العالي يعد مرحلة محورية هامة في التطور المعرفي للطلاب ويساهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي والتنمية، مشيرًا إلي أهمية عقد الندوات والمؤتمرات التثقيفية لأبناء المحافظة من المراحل التعليمية المختلفة للتوعية بآفاق التعليم الجامعي الجديدة والمستحدثة لا سيما الجامعات التكنولوجية والتطبيقية، نظراً لحاجة سوق العمل لمثل هذه المجالات، ودورها فى إحداث نقلة كبرى فى مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة.

كما أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، أن الجامعات هي قوة استقرار في المجتمع، تعزز قدرات الفرد الفكرية وتحقق الاستدامة العلمية والاجتماعية، وتلك الأهداف هي نواه أساسية للابتكار ليكون له قيمة دائمة، كما إنها جزء أساسي من البيئة التمكينية للابتكار، وإيجاد مساحات وفرص للعمل الحقيقي الذي يخدم المجتمع والاقتصاد القومي بما يعكسه من آثار إيجابية على تطوير المجالات الصناعية وإثراء حركة التجارة وتنويع الفرص الاستثمارية.