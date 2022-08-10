"ابني اتقتل".. استخراج جثمان طفل دفن منذ 12 يومًا في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

قررت جهات التحقيق بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، استخراج جثة طفل بعد وفاته ودفنه منذ 12 يوما، وتشريحها للوقوف على أسباب الوفاة بعد بلاغ من والده بالاشتباه في وفاته جنائيًا.

كان والد الطفل محمد.ش.م، 3 أعوام، ومقيم قرية العباسى التابعة لمركز الدلنجات تقدم ببلاغ بالاشتباه في وفاة نجله جنائيا، بعد وفاته يوم 29 يوليو الماضي فى ظروف غامضة.

وأوضح الأب في بلاغه أنه يشتبه في قتل ابنه لعدم معاناته من أي مشكلات صحية أو إصابته بأى أعراض مرضية، من قبل وجرى تحرير المحضر لرقم 6060 لسنة 2022 إدارى مركز شرطة الدلنجات.

وقررت جهات التحقيق استخراج الجثة وتشريحها، وانتقل فريق من أعضاء جهات التحقيق بمركز الدلنجات لمقابر قرية العباسي، واستخرجوا رفات الجثة والتى كانت في وضع تحلل.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دمنهور التعليمي، لتشريحها من قبل الطب الشرعي، لبيان أسباب وملابسات الوفاة، وتكليف المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.